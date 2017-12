Langlauf-Weltcup: Krüger-Premierensieg, Hauke 24.

Der bisherige Saisondominator Johannes Hösflot Kläbo (NOR) wurde nur Zehnter. Bester Österreicher war wie schon zuletzt in Davos Max Hauke an der 24. Stelle. Am Sonntag stehen in Toblach Verfolgungsrennen in der klassischen Technik auf dem Programm.

Ergebnisse Herren, 15 km Skating :

1. Simen Hegstad Krüger (NOR) 29:58,8 Min. -

2. Maurice Manificat (FRA) + 10,6 Sek. -

3. Andrew Musgrave (GBR) 11,5 -

4. Alex Harvey (CAN) 14,0 -

5. Sergej Ustjugow (RUS) 18,9 -

6. Finn Haagen Krogh (NOR) 23,8.

Weiter:

24. Max Hauke 1:01,8 Min. -

55. Dominik Baldauf 2:02,3 -

82. Bernhard Tritscher 3:09,8

Gesamtwertung (9 von 31 Rennen):

1. Johannes Hösflot Kläbo (NOR) 652 -

2. Alexander Bolschunow (RUS) 402 -

3. Manificat 388.

Weiter:

56. Hauke 23 -

81. Tritscher 7 -

87. Baldauf 5

Nachtrag Damen: Distanz-Weltcup (5 von 17 Rennen):

1. Kalla 348 -

2. Haga 315 -

3. Weng 303. Weiter:

6. Stadlober 200