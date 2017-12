Koschischek gibt am Sonntag Abschied bekannt!

Die Wienerin Birgit Koschischek wird am Sonntag bei den Kurzbahn-Europameisterschaften in Kopenhagen ihr letztes internationales Rennen schwimmen. Das kündigte die 30-Jährige in einem Facebook-Posting an. Über 50 m Kraul geht es noch einmal um den Aufstieg in ein Semifinale. National möchte Koschischek eventuell noch das eine oder andere Rennen für ihren Verein SV Simmering bestreiten.