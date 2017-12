Kombination: Gruber brennt schon auf Comeback!

Die ersten, lockeren Langlauf-Einheiten hat der mittlerweile 35-jährige Salzburger hinter sich. Doch in der nötigen Pause hat er gelernt, geduldiger zu sein. "Diese Zeit hat mich sehr viel gelehrt und ich konnte mich richtig mit meinem Körper befassen." Zudem habe er erstmals seit zehn Jahren die Vorweihnachtszeit mit seiner Familie samt Sohn Benjamin verbringen können. "Es war spannend, an den Basics zu arbeiten, wie an einem guten Gleichgewichtsprogramm. Vom Körperfeeling fühle ich mich richtig fit, aber lasse meine Körper alles gut ausheilen."

Den Wiedereinstieg hat er für den ersten Weltcup-Bewerb 2018 in Otepää in Estland (5./6.1.) eingeplant. Den ersten Sprung möchte er noch in diesem Jahr, voraussichtlich am 27. Dezember in Villach, machen.