Gewerbegebiet Hall-West: Kampfansage der Anrainer

Das ohnehin schon große Gewerbegebiet wächst kontinuierlich weiter, allerdings zum Leidwesen von rund 1000 Anrainern. "Für die Wirtschaft tut die Politik alles, die Anrainer bleiben hingegen auf der Strecke. Das ist nicht akzeptabel, denn hier handelt es sich um ein Mischgebiet", spricht Wolfgang Mair, Sprecher der Bürgerinitiative, Klartext.

Demonstration vor dem Logistikzentrum der Post

Ein erstes Zeichen setzten die Anrainer am vergangenen Donnerstag. Um 6.30 Uhr blockierten sie die Zufahrt zum Logistikzentrum der Post AG in der Oberen Lend. "Der Betriebslärm ist schon lange nicht mehr erträglich, in der Nacht finden wir kaum Schlaf. Außerdem blockieren Dutzende Lkw täglich unsere Straßen, kilometerlange Staus sind die Folge. Einige der Fahrer stellen sogar ihren Lkw für mehrere Stunden auf den Straßen ab, um eine Pause zu machen", sagt Mair.

"Unsere Kinder sind in Gefahr"

Die Anliegen der Anrainer reichen sogar noch weiter. "Im ganzen Gebiet haben wir weder Gehsteige noch Zebrastreifen. Und die Haltestellen, an denen unsere Kinder in die Schulbusse steigen, sind nicht sicher. Während sie warten, stehen sie fast auf der Straße und die Lkw rasen an ihnen vorbei", so Mair. Auch sichere Zugübergänge, die in das Naherholungsgebiet am Inn führen, fehlen. Das Anliegen der Anrainer ist klar: "Der Stadt- und Gemeinderat rund um Bürgermeisterin Eva Maria Posch muss Lösungen finden!" Bis dahin werde man unermüdlich weiterkämpfen.

