Rehrl nach Sprung bester Österreicher: Platz 8

Österreichs aktuell bisher beste Weltcup-Athleten, Willi Denifl und Mario Seidl, erwischten bei wechselhaften Bedingungen keine optimalen Sprünge. Denifl liegt unmittelbar vor dem Weltcup-Gesamt-6. des Vorjahres nur an 18. Stelle, beide gehen im dichten Feld mit 54 Sekunden Rückstand auf Kato in die Loipe um 14.00 Uhr. Übrigens mit dem gleichen Rückstand wie Christian Deutschl aus der nationalen Gruppe (19.). Davor hat Lukas Klapfer als 15. mit 42 Sekunden Verspätung eine etwas bessere Ausgangsposition.

Denifl und Seidl werden wohl versuchen, gemeinsam Boden auf die Vorderen gutzumachen. "Es ist schwierig gewesen, weil es ein bisserl gewechselt hat. Aber es war vom Sprung auch nicht hundertprozentig das, was ich wollte. In Ramsau ist immer alles eng beieinander", meinte Denifl und Seidl war unzufrieden. "Es waren echt brutal schwierige Verhältnisse und ich habe es einfach nicht geschafft, dass ich einen guten Sprung mache. Dann schaut halt leider nicht mehr heraus. Ich probiere trotzdem ein beherztes Rennen zu laufen."

"Freude aufs Langlaufen"

Wie schon am Vortag freute sich hingegen von den Österreichern Rehrl am meisten über seiner Performance. "So was braucht es, dass man in der Partie mit dabei ist. Jetzt freue ich mich aufs Langlaufen", erklärte der Steirer. Er habe gezeigt, dass er auf der Schanze gut in Form ist. Seine Prognose: "Ich werde mitten im Pulk der Besten sein und werde alles geben, dass ich auf dem letzten Kilometer einer der Schnellsten bin."