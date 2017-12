Jeder Vierte ist genervt von Weihnachts-Postings

Was in die Timeline kommt, können Sie einstellen!

Bitkom-Chef Christian Kulick warnt Social-Media-Nutzer, wegen ihrer Aversion gegen festlichen Kitsch gleich Freundschaften aufzukündigen. Er rät stattdessen zu einer technischen Lösung: "Nur wenige wissen, dass sie einstellen können, was sie in den sozialen Netzwerken zu sehen bekommen. Zum Beispiel können bestimmte Nutzer und Chats stummgeschaltet oder bestimmte Beiträge verborgen und ausgeblendet werden, dann sollte auch nicht die ganze Timeline voller Weihnachtsbeiträge sein."