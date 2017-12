Flock rast auf Heim-Bahn in Igls zu EM-Bronze

Janine Flock hat ihren Erfolgslauf bei Skeleton-Europameisterschaften fortgesetzt! Am Freitag fuhr die Tirolerin auf der Heimbahn in Igls zu Bronze und hält damit bereits bei sechs EM-Medaillen. Der Titel ging ebenso wie der Weltcup-Sieg an die Russin Jelena Nikitina. Bei den Herren triumphierte der vielfache Weltmeister Martins Dukurs aus Lettland.