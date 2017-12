Salzburg hofft gegen LASK noch auf Winterkrone

Das gilt wohl umso mehr für die Linzer, schließlich hat Salzburg in dieser Saison erst eine Niederlage kassiert und 2017 noch kein Heimspiel verloren. "Wir werden alles ausschöpfen, was in unseren Möglichkeiten steckt, damit wir nach einem Jahr die ersten sind, denen das gelingt", versprach LASK-Coach Oliver Glasner. Der Oberösterreicher arbeitete beim Serienmeister bis 2014 als Assistenztrainer. "Ich komme immer gern nach Salzburg zurück, weil ich hier aus dieser Zeit noch viele Bekannte habe." Mit Gastgeschenken dürfen die Mozartstädter jedoch nicht rechnen - schon im ersten Saisonduell mit dem LASK in der Red-Bull-Arena reichte es nur zu einem 1:1...

Sollte die Sensation gelingen und in Wals-Siezenheim ein Sieg für die Oberösterreicher herausschauen, könnte der im Moment fünftplatzierte Aufsteiger auf Rang vier überwintern. Doch selbst wenn dieses Szenario nicht eintritt, wird Glasner auf eine momentan zufriedenstellende Spielzeit zurückblicken. "Unser Ziel war es, sorgenfrei durch die Saison zu kommen - und das haben wir bisher tadellos bewerkstelligt."