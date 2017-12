LASK-Flirt mit Zellhofer!

Heimweh ausschlaggebend?

Fragt sich nur, warum der LASK dann mit Zellhofer flirtet, dessen befristeter Vertrag als Sportvorstand in Altach zwar im Mai endet und danach in einen unbefristeten übergeht? Angeblich soll Zellhofer zwar Heimweh zu der in Hörsching wohnenden Familie haben und auch nicht mehr ewig Lust, 75.000 Kilometer pro Jahr an seinen Arbeitsplatz zu pendeln, was aber nichts damit zu tun haben kann, dass es der LASK ist, der Zellhofer will. Glasner selbst braucht sich vom Vollender des ehemaligen Paschinger Fußball-Bundesliga Wunders jedoch nicht zu fürchten, sagt er doch: "Natürlich war ich von Anfang an über dieses LASK-Vorhaben informiert!"

Georg Leblhuber, Kronen Zeitung