Admira und Altach im direkten Duell um Rang vier

Die Admira und der SCR Altach machen sich am Samstag in der BSFZ-Arena wohl im direkten Duell untereinander aus, wer in der Fußball-Bundesliga auf Rang vier und damit auf einem fixen Europacupplatz überwintert. Sollte der LASK in Salzburg nicht gewinnen, würde den Südstädtern schon ein Punkt dafür reichen. Die derzeit sechstplatzierten Altacher wiederum benötigen einen Sieg und einen gleichzeitigen Punkteverlust der Linzer, um noch an die vierte Stelle vorzustoßen. Die Hoffnung auf ein Eintreten dieses Szenarios ist bei den Vorarlbergern groß.