Mattersburg & WAC lechzen nach Punkt-"Winterspeck"

Für den SV Mattersburg und den WAC bietet sich am Samstag im Pappelstadion die Gelegenheit, mit einem ordentlichen "Winterspeck" an Punkten in die Weihnachtspause zu gehen. Die Burgenländer hätten bei einem Sieg und einer gleichzeitigen Niederlage St. Pöltens gegen Rapid 14 Zähler Vorsprung auf den letzten Rang, der Polster der Kärntner könnte im Idealfall auf bis zu zwölf Punkte anwachsen.