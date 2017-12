IGGiÖ: Neue Kriterien für Moscheen und Imame

Die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGiÖ) hat interne Kriterien für Moscheen und Imame definiert. Den Leitlinien voran steht dabei eine Absage an Radikalismus und Extremismus sowie eine Öffnung gegenüber Nicht-Muslimen. Bei der Präsentation am Freitag kündigte Vizepräsident Esad Memic einen "Weg der Mitte" an. Imame, die grob gegen die internen Regeln verstoßen, würden abgesetzt.