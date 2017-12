Brüssel will an der Netzneutralität festhalten

Auch die deutsche Regierung nannte den seit 2015 in der EU geltenden Rechtsrahmen wichtig. Die US-Aufsichtsbehörde FCC hatte am Donnerstag die Regel aufgehoben, dass das Internet als öffentliche Dienstleistung eingestuft wird, die allen Nutzern gleichberechtigt zur Verfügung gestellt werden muss.

Wie umstritten das Thema ist, zeigt auch eine Entscheidung der Bundesnetzagentur zur Deutschen Telekom. Die Behörde verlangte von dem Bonner Konzern Änderungen am Angebot "StreamOn" in bestimmten Mobilfunktarifen, mit dem Filme und TV-Serien im Internet genutzt werden können, dafür aber die Datengeschwindigkeit verändert wird. Die Telekom kündigte rechtliche Schritte dagegen an.