Wartezeit für Psychotherapie soll auf null fallen

"Derzeit finanzieren wir 100.000 Stunden Psychotherapie pro Jahr, das reicht etwa für 9000 Patienten, da im Schnitt etwa zehn Stunden notwendig sind. Pro Jahr stocken wir um 5000 Stunden auf und werden jetzt noch einmalig 25.000 Stunden finanzieren", erklärt OÖGKK-Obmann Albert Maringer.

1664 Oberösterreicher in "Warteschleife"

Derzeit sind 1530 Erwachsene und 134 Kinder in der "Warteschleife" für einen Therapieplatz. In Linz wartet man etwa acht Monate, im Vorjahr waren es noch 14 Monate. In Braunau und Freistadt sind es derzeit noch immer neun Monate, hier waren es 2016 aber noch bis zu 15 Monate. Mit dem Abbau der Wartezeit auf "null" und dem weiteren Ausbau des Angebotes soll das Problem gelöst werden.

Täglich 50 neue Patienten

"Wir nehmen pro Tag bis zu 50 Patienten auf", sagt Franz Dorner. Er schaut in der Clearingstelle für Psychotherapie darauf, dass Patienten gleich zum richtigen Therapeuten möglichst in örtlicher Nähe geschickt werden.

Derzeit zahlen - abseits der Warteliste - noch etwa 4000 Patienten ihre Therapie selbst und bekommen von der OÖGKK einen Zuschuss.

