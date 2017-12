Christkind-Brief flog über Alpen bis nach Italien

Emma (2) hat einen Wunsch an das Christkind: einen Schneebob. Mit ihrer Mama ließ sie aus dem Salzburger Pinzgau einen Luftballon in den Himmel steigen: "Babbo natale" (der italienische Weihnachtsmann) hat ihn gefunden. Der Brief landete bei Vicenza in Norditalien, und die Finder erfüllen den Wunsch!