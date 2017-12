Von U6 erfasst: 20-Jähriger außer Lebensgefahr

Die beiden anderen - ein weiterer 20-Jähriger sowie ein 21 Jahre alter Mann - erlitten ebenfalls Verletzungen, diese waren allerdings nicht lebensgefährlich. Sie sollen am Samstag zu den Hintergründen der Schlägerei einvernommen werden, sagte Polizeisprecherin Irina Steirer. Auch das Videomaterial aus der Überwachungskamera in der U6-Station Thaliastraße in Neubau wird nun ausgewertet.

Die drei Somalier waren am Mittwoch gegen 23.30 Uhr am Bahnsteig der U6-Station in Streit geraten. Es folgte eine heftige Prügelei, die drei Männer stürzten im Zuge des Gerangels auf die Gleise. In diesem Moment fuhr ein Zug in Fahrtrichtung Siebenhirten in die Station ein. "Die Fahrerin hat beim Einfahren das Gerangel am Bahnsteig gesehen und sofort eine Notbremsung eingeleitet. Doch die Männer sind unmittelbar vor dem Zug reingefallen, ein Zusammenstoß konnte nicht mehr verhindert werden", sagte Michael Unger, Sprecher der Wiener Linien.