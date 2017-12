Zwei Hundertstel! Max Franz rast am Sieg vorbei

War das knapp! Ganze zwei Hundertstel-Sekunden haben Max Franz am Freitag beim Super-G in Gröden zum Sieg gefühlt. Österreichs Speed-Rakete musste sich in einem von Nebel-Eskapaden geprägten Rennen mit Rang zwei hinter dem Deutschen Josef Ferstl begnügen. Matthias Mayer, mit zehn Hundertstel ebenfalls nur knapp hinter dem Sieger, komplettierte als Dritter das rot-weiß-rote Erfolgsergebnis.