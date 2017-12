Das Mega-Geschäft mit dem blauen Dunst

Allein im Jahr 2016 wurden Tabakwaren im Wert von 3,057 Milliarden Euro in Österreich verkauft, Gesundheitsmaßnahmen und Verteuerungen der Zigarettenpackerln sind aber auch in der Branche zu spüren. Generell klagen die Konzerne und Tabakvereinigungen über die vielen Steine, die ihnen die Gesundheitspolitik in Europa und in den USA in den Weg legt. Schockbilder, Gegenkampagnen, Werbeverbote - seit den 50er-Jahren wurden in 40 Staaten Haftungs- und Strafprozesse gegen die Tabakindustrie geführt, die meisten davon in den USA, die aktuell in großem Stil andauern.

Tabakumsätze astronomisch, aber rückläufig

All dies wird mit viel Interesse von internationalen Tabakkonzernen verfolgt, von denen nach diversen Zusammenlegungen und Aufkäufen nur noch drei große übrig sind. Die Umsätze dort sind nach wie vor astronomisch, wenn auch rückläufig: Philip Morris schloss 2016 mit 26,6 Milliarden Dollar (rund 22,5 Milliarden Euro) an Nettoumsatz ab, British American Tobacco mit 20 Milliarden Dollar (rund 17 Milliarden Euro) und Japan Tobacco International - dazu gehört auch Austria Tabak - mit 18 Milliarden Dollar (rund 15 Milliarden Euro). In der Hitliste der weltweit führenden Konsumgüterhersteller sind die drei unter den Top 20.