Vermisste Vierbeiner und Hunde zur Vergabe

Ary ist am Abend des 9. Dezember in Kapfenberg/Diemlach entlaufen. Die letzte und bis jetzt einzige Sichtung gab es am 11. Dezember um 6 Uhr früh am Knoten Bruck, die Asfinag hat ihn aber leider nicht mehr gefunden. Ary ist sehr sehr menschenscheu, da er in Bosnien misshandelt wurde. Die Leine hängt wohl noch am Hund. Bitte keine Fangversuche, sondern die Sichtung unter Tel.: 0650/220 12 17 melden.