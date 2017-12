Königin Letizia war Opfer sexueller Belästigung

Der renommierte spanische Journalist und Biograf Miguel Aguilar enthüllt in einem Buch über die spanische Königin, dass die 45-jährige Ehefrau von König Felipe von Spanien während ihrer Zeit beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen in Spanien von einem Vorgesetzten massiv bedrängt worden sei, mit ihm zu schlafen. Das berichtet das Magazin "Bunte" in seiner aktuellen Ausgabe.