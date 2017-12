Ermittlungen wegen fahrlässiger Gemeingefährdung

Nach der Explosion in der Erdgasstation Baumgarten in Niederösterreich - ein 32-jähriger TÜV-Mitarbeiter starb, 21 Menschen wurden verletzt - ermittelt die Staatsanwaltschaft Korneuburg wegen fahrlässiger Gemeingefährdung. Zudem sei ein Sachverständiger bestellt worden, der laut Christian Pawle, Sprecher der Anklagebehörde, am Dienstag auch am Ort des Geschehens war. Für ein Gutachten sei eine Frist von acht Wochen gesetzt worden.