Burgund vom Feinsten erleben

Und zu dieser Zeit wurde hier auch Geschichte geschrieben: "So gürtet euch mannhaft und ergreift die glücklichen Waffen im Eifer für Christi Namen!" Mit diesen Worten rief der heilige Bernhard von Clairvaux 1146 zum Kreuzzug auf. 1190 versammelten Philipp II. und Richard Löwenherz ihre Heere in Vézelay, um ins Heilige Land aufzubrechen. Das ist lange her, heute leben gerade einmal 500 Bewohner in den alten Steinhäusern zwischen den engen Gassen in dem Dorf, indem der heilige Franz von Assisi einst ein Kloster gründete - sein erstes in Frankreich. Der Reiz des Mittelalters ist aber geblieben, und das Städtchen im Naturschutzgebiet Morvan darf sich mit Recht "un des plus beaux villages de France" nennen - eines der schönsten Dörfer Frankreichs.