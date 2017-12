„Smart-Home spart über 50.000 Handgriffe pro Jahr“

Wäschenbeuren, eine Gemeinde 50 Autominuten von Stuttgart entfernt: Hier hat Loxone einen Showroom errichtet, der am 8. Jänner in Betrieb gehen wird. Hier zeigen die Mühlviertler ihre gesamte Smart-Home-Technik, die sie mittlerweile beherrschen - von der Steuerung der Jalousien, der Musik- und Alarmanlage bis zum Licht.



Aktivitäten in den USA

"Es geht darum, wie beim Auto eine Probefahrt zu machen", sagt Martin Öller, der mit Thomas Moser und Rüdiger Keinberger das vom Mühlviertel aus agierende Unternehmen führt, das mittlerweile seinen wichtigsten Markt in Deutschland hat. Erst danach kommt Österreich.

Auch für Nordamerika wälzt Loxone Pläne. In Philadelphia wird ebenfalls ein Schauraum errichtet. Derzeit umfasst das Team des Smart-Home-Spezialisten in den USA acht Mitarbeiter. "Der Wohnmarkt läuft dort ganz anders als bei uns, die Mühlen mahlen langsamer", sagt Öller.



Nun mit Komplett-Lösung

Die Mühlviertler sind mittlerweile breit aufgestellt: "Wir können eine Komplett-Lösung anbieten. Das Smart-Home weiß von selbst, was zu tun ist. Es spart über 50.000 Handgriffe pro Jahr und gibt den Menschen Zeit zurück."

Barbara Kneidinger, Kronen Zeitung