VW Polo GTI: Der Karo-Bube ist ein Ass!

Pfeif auf Downsizing, der Polo GTI hat jetzt einen Zweiliter-Vierzylinder hinter dem Wabengrill mit dem GTI-Schriftzug, und der leistet muntere 200 PS. Dank eines kleineren Turboladers spricht er hervorragend an und stemmt dem Fahrer schon ab 1500 Touren 320 Nm ins Kreuz, wo sie auch ankommen, weil die Vorderräder dank XDS-Differenzialsperre antreiben statt zu scharren. In 6,7 Sekunden geht es auf Tempo 100, erst bei 237 km/h ist Schluss (Normverbrauch: 5,9 l/100 km). Geschaltet wird über ein Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe, wahlweise automatisch oder per Schaltpaddles. Ein manuelles Schaltgetriebe kommt später.