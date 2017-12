Kuzmina dominierte Sprint in Le Grand-Bornand

Die Slowakin Anastasiya Kuzmina hat am Donnerstag in überlegener Manier den Weltcup-Sprint der Biathletinnen in Le Grand-Bornand in Frankreich gewonnen. Die zweimalige Sprint-Olympiasiegerin landete ohne Schießfehler und mit schnellster Laufzeit ihren zweiten Sieg in Folge. Erst am vergangenen Samstag hatte die 33-Jährige auch in der Verfolgung von Hochfilzen triumphiert.