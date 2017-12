Wunderbare Gaben

Kleine Truppe - großes Herz

Die Laßnitzhöher Laienbühne mag eine kleine Theatergruppe sein - ihr Herz ist aber riesengroß! Auch heuer wieder übergibt uns die engagierte Truppe, die durch ihre Auftritte immer begeistert, sagenhafte 5000 Euro! "Wir freuen uns, dass wir helfen und für andere ein bisschen Weihnachtsfreude spenden können", sagt Sprecher Reinhard Reitzer bescheiden. Danke! Übrigens: Auch neue Darsteller werden gesucht, Infos: Tel. 0664/50 10 346.

Spende statt Weihnachtsgeschenken

Herzlichen Dank auch an das Team von "Kloiber Kühlung" in Seiersberg: Weihnachten ist die Zeit um Gutes zu tun, deshalb haben sich die Geschäftsführer der Firma Kloiber Kühlung, Kälte-Klima und Wärmepumpen in Seiersberg bei Graz, Josef und Christian Kloiber, dazu entschlossen, heuer auf Weihnachtsgeschenke zu verzichten. Stattdessen unterstützen sie unsere Weihnachtsaktion mit einem großzügigen Betrag für Familien in Not, die wirklich dringend unsere Hilfe benötigen. Nähere Informationen: www.kloiber-kuehlung.at.

Christa Blümel und Claudia Fulterer, Kronen Zeitung