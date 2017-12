Aufräumarbeiten laufen an

.Nach dem Föhnsturm gilt es jetzt die Schäden zu schätzen. Forstinspektor Franz Hoffmann von der BH St. Johann begutachtete die Wald-schäden am Mittwoch bei einem Hubschrauberflug über das Gas-teinertal gemeinsam mit Verantwortlichen der Bundesforste. "Ich schätze, dass wir 800 Lkw-Ladungen bzw. 15.000 Festmeter Holz wegbringen müssen." Ein Großteil der Wälder gehört den Bundesforsten. "Die haben eine eigene Forsttechnik und einen Bauhof sowie viele Arbeiter. Trotzdem werden sie das nicht alleine schaffen. Da werden auch noch Aufträge an Spezialfirmen aus der näheren Umgebung vergeben", weiß Hoffmann.

Er schätzt, dass die Aufräumarbeiten bis Mitte nächsten Jahres dauern. "Es muss schnell gehen weil sich sonst der Borkenkäfer ausbreitet. Dem würden geschwächte Bäume gerade recht kommen." Viel Holz liegt auch in Wäldern neben Skipisten. Dort kann erst im Frühjahr gearbeitet werden.

Christian Ortner von der ZAMG rechnet für die nächsten Tage weiterhin mit Wind und kalten Temperaturen, Sturm soll es aber vorerst keinen mehr geben. "Am Wochenende schneit es bis in Tallagen. Vielerorts bleibt der Schnee liegen, in der Stadt Salzburg aber eher nicht."

Gesichert ist übrigens jetzt nach einem Felssturz im November der Ingelsberg bei Bad Hofgastein. Die Gesteinsarbeiten wurden beendet.

Manuela Kappes, Kronen Zeitung