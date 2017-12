Säure-Unfall war menschliches Versagen

"Die Ermittlungen werden wegen fahrlässiger Körperverletzung und Umwelt-Beeinträchtigung geführt", hieß es von den Behörden, die am Donnerstag mit Werksleiter Norbert Harringer zusammentrafen.



"Leitungen beim Anschließen verwechselt"

"Beim Anschließen der Leitung gab es offenbar eine Verwechslung", konkretisierte Agrana-Sprecher Markus Simak den bereits kurz nach dem Unfall vermuteten Bedienfehler durch einen Arbeiter beim Umpumpen von Hypochlorit von einem Eisenbahnwaggon in einen Tank. Da im Werk gerade Revisionsarbeiten im Gange sind, wird dieses Desinfektionsmittel zum Reinigen eingesetzt.

Gefahr des "Inneren Ertrinkens"

Der Fehler wurde offenbar sofort bemerkt und nur eine kleine Menge der reaktionsfreudigen Chemikalie trat aus, doch 250 Personen mussten den Standort verlassen, ein Einkaufsmarkt in der Nachbarschaft wurde vorübergehend geschlossen. Insgesamt 37 Personen, alle waren zum Unfallzeitpunkt am Werksgelände, mussten in Spitäler gebracht werden. Obwohl einige Betroffene kaum Symptome zeigten, wurden sie zur Sicherheit mehrere Stunden beobachtet, da Chlorgas in der Lunge zu einer zeitverzögerten Reaktion und im schlimmsten Fall "innerem Ertrinken" führen kann.

Alle Verletzten wieder daheim

Auch jene drei Arbeiter, die stationär im Spital bleiben mussten, sind inzwischen wieder daheim.

Produktion läuft wieder ganz normal an

Die Wartungsarbeiten laufen inzwischen wieder normal, die Produktion wird wie geplant in wenigen Tagen nach der Revision wieder beginnen.

Markus Schütz, Kronen Zeitung