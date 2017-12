Peter Stöger: "Nagelsmann für mich kein Thema!"

Befragt zur gelben Wand meinte Stöger, er freue sich auf die Premiere in der Signal-Iduna Arena. Er fing aber nicht an, von der gelben Wand zu schwärmen, merkte nur an, dass er es schon als Kölner Trainer es immer schwierig fand, gegen die Dortmunder auswärts zu spielen.

Als Kölner Trainer habe er die "Gelbe Wand" zuweilen als "erdrückend" empfunden. "Deswegen bin ich froh, dass wir sie jetzt hinter uns haben", kommentierte er die legendäre rund 24.500 Zuschauer fassende Stehplatztribüne im Signal-Iduna-Park.

Stöger hält viel von Nagelsmann

Angesprochen darauf, dass mit Hoffenheim ausgerechnet sein möglicher Nachfolger Julian Nagelsmann am Wochenende Dortmund besucht, sagte er, für ihn sei der Hoffenheim-Coach "kein Thema", er nannte ihn einen großen Trainer. Sowie er auch von Stürmer Aubameyang in höchsten Tönen sprach: "Klasse Spieler, umgänglicher Typ."

"Risse in der Mannschaft" seien vor seiner Ankunft in Dortmund zu Tage getreten - beteuerten die Journalisten. Risse, die aber Peter Stöger bis jetzt nicht sah. Er meinte, selbst wenn es irgendwelche Probleme gab, waren diese der langen Sieglosigkeit geschuldet. Nach dem Sieg in Mainz sei die Stimmung im Team schon "ein wenig gelöster", berichtete Stöger.