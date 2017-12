"Kabarettgipfel": Die Lachnummern des Jahres

Warum hat in 17 Jahren erst einmal eine Frau gewonnen, sind Frauen weniger witzig? "Diese Bilanz sagt vielleicht mehr über die Offenheit der Jury aus als über die Witzigkeit der Frauen auf der Kleinkunstbühne. Aber die Programm- und Förderpreise des Kabarettpreises gehen vermehrt an Frauen. Da ist eine Hauptpreis-Trägerin nicht mehr weit", so Verena Scheitz, die am Freitag auch ihr "Was gibt es Neues?"-Debüt im ORF gibt, zur "Krone".

Hilft Ihnen Ihre Schlagfertigkeit auch privat? "Ja, wobei manchmal rutscht mir was spontan heraus, da hätte ich dann gern die Möglichkeit, dass man - wie bei 'Was gibt es Neues' den größten Blödsinn herausschneiden könnte. Ein Riesenvorteil von Aufzeichnungen", so Scheitz.

Marie Pribil, Kronen Zeitung