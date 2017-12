Bürgermeister nach 13 Jahren Vize

"Ich bin wie jeden Tag zu Fuß von zuhause in Obergnigl ins Schloss Mirabell gegangen", so ein entspannter Bürgermeister Harald Preuner: "Und von dort dann weiter ins Rathaus, wo ich mich mit meiner Frau getroffen habe."

Wie fühlt es sich an, nach 13 Jahren im Chefsessel Platz zu nehmen? "Ich hab’ mich einfach nur gefreut", sagt Preuner, "dass es diesmal geklappt hat." Mit 294 Stimmen Vorsprung in der Stichwahl, wie wir wissen. "Wenn der Herr Auinger auch den Vizebürgermeister annimmt, wird er jetzt auch angelobt", scherzte Preuner danach in Richtung seines SP-Kontrahenten. Zusätzlich wurde auch Andrea Brandner als neue SP-Gemeinderätin angelobt.

Landeshauptmann Wilfried Haslauer lud danach ins K&K-Restaurant am Waagplatz ein: Backhendl für alle! Viel Zeit zum Essen blieb nicht. Auf Preuners Terminkalender: Aufsichtsratssitzung Messe und danach Weihnachtsfeiern der k&k Freiwilligen Schützen, des Gartenamtes und der Magistratsabteilung I. Harald Preuner: "So um halb zehn hoff ich, dass ich wieder daheim bin." Dass es auf den Tag genau wieder der 14. 12. bei der Angelobung wurde, ist übrigens der Drei-Tages-Frist nach der Stichwahl geschuldet: Darum erst Donnerstags Gemeinderat!

Wolfgang Weber, Kronen Zeitung