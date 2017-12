Mitterlehner: "Es gab Rache- und Revanchegelüste"

Der frühere ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner hat seinen Frieden mit seinem Nachfolger und Kanzler in spe Sebastian Kurz gemacht - doch offenbar erst nach mehreren Monaten der intensiven Vergangenheitsbewältigung. "Es wäre eine Verstellung, würde man mit meinem Werdegang und so einer Machtübernahme sagen, man ist nicht gekränkt. Natürlich gab es zu Beginn Rache- und Revanchegefühle", so Mitterlehner in einem Interview mit dem Magazin "trend". Zur Verarbeitung seiner Erfahrungen habe er einen Coach genommen.