"Super Size Me"-Filmer gesteht Sexübergriffe

Der amerikanische Dokumentarfilmer Morgan Spurlock (47), der 2004 durch sein Projekt "Super Size Me" berühmt wurde, hat sexuelle Übergriffe zugegeben. "Ich bin Teil des Problems", schrieb der US-Amerikaner am Donnerstag in einem Statement, in dem er mehrere Erlebnisse aus seinem Leben schildert. Wie Sie sich vor sexueller Belästigung schützen können, Sehen Sie im Video.