"Lebe von Tag zu Tag" - Macht Buffon doch weiter?

Als Buffon die Bühne betrat, um die Auszeichnung "Mann des Jahres" von seinem Idol, Ex-Kamerun Torhüter Thomas N´Kono, überreicht zu bekommen, war tosender Applaus zu hören. In diesem sensiblen Moment fragte ihn Moderator Massimo Giletti, ob er sich vorstellen könne, bis zur Europameisterschaft 2020 weiterzumachen? Und die Antwort überraschte alle: "Ich lebe von Tag zu Tag und schließe das nicht aus."

Millonen von Fans hoffen

Am 28. Jänner 2018 wird Buffon 40 Jahre alt. Er sagte, solange er sich nützlich fühlt, will er bei Juventus weitermachen. Und jetzt sieht es so aus, als würde er auch seine Entscheidung bezüglich der Nationalmannschaft revidieren. Eines ist sicher: Millionen von Fußballfans würden sich freuen.