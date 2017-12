Froome beteuert Unschuld: "Keine Regeln gebrochen"

Der Radsport-Weltverband (UCI) hatte am Mittwoch mitgeteilt, dass bei Froome während der Spanien-Rundfahrt am 7. September ein Test vorgenommen wurde, bei dem der erlaubte Wert des Asthma-Mittels Salbutamol deutlich überschritten wurde. Die B-Probe bestätigte das Ergebnis. "Ich habe nicht mehr als die erlaubte Menge genommen und bin mir sicher, dass am Ende des Tages die Wahrheit erzählt werden wird", meinte der 32-jährige Brite.