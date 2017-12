Zauberhaften Weihnachtsschmuck selbst basteln

3D-Tannenbaum zum Aufstellen oder Aufhängen

So geht's: Ein viereckiges Origami-Papier einmal falten, auf die eine Hälfte einen (halben) Tannenbaum zeichnen, ausschneiden. Weitere fünf Exemplare in derselben Größe anfertigen. Eine Seite des Tannenbaums mit Uhu bestreichen, den zweiten Tannenbaum daraufkleben usw. Am Schluss die letzten beiden sich gegenüberliegenden Seiten mit Tixo beschmieren, Faden in der Mitte einarbeiten und zusammenkleben. Wer will, kann aus Farpapier noch kleine Kugeln ausschneiden und auf den Baum kleben, diesen mit Lamette schmücken, etc.

Schritt-für-Schritt-Anleitung: