Schimmel-Spürnase "Spikey" in Ausbildung

Besitzer ist Geschäftsführer Robert Schwaighofer: "Versteckten Befall zu erkennen ist mit der Technik nicht zu machen", erklärt er. Zwar kann man mit Geräten Sporen in der Luft erkennen, die Suche nach der Schadstelle gleicht aber einer jener nach der Nadel im Heuhaufen. Kästen müssen entfernt, Böden geöffnet, Verkleidungen abgenommen werden, usw. Ein Hund, der ja für sein besonderes Riechorgan bekannt ist, kann dagegen punktgenau anzeigen, wo sich eine betroffene Stelle findet.

Spielen, fressen, lernen

Bis "Spikey" verlässlich elf verschiedene Arten von Schimmel anzeigt, wird es noch dauern. Im Moment steht für den kleinen Kerl spielen und fressen im Vordergrund. Seinen neugierigen Charakter machen sich Herrl und Hundetrainer Florian Günther zunutze.

Intensives, wochenlanges Training

"Hundeflo" Günther erklärt, wie das Lernprogramm des Welpen in den nächsten Wochen aussieht. "Es wird parallel an der Sozialisierung, dem Grundgehorsam, aber auch schon mit den Duftstoffen gearbeitet." Bei letzterem hilft eine Box. In deren Boden ist ein Fach, in dem Proben verstaut werden. Auf den Deckel werden Leckerlis gelegt. "Spikey" taucht in die Kiste ab, um sich das Futter zu holen, verbindet dabei gleichzeitig den Geruch des Schimmels mit etwas sehr positivem - dem Fressen.

Hund soll kleinste Schimmelsporen aufspüren

Das nächste Level ist eine "Riechbar", an der kleine Behältnisse montiert sind, die befüllt werden. Durch die Löcher im Brett strömt der Duft heraus. Während erst nur ein Glas mit Schimmel befüllt wird, wird die Aufgabe später schwieriger. Käse, Wurst und andere leckere Gerüche lenken ab. Das Ziel: Der Australian Shepherd soll, sobald er kleinste Sporen im Boden, an der Wand oder an der Decke erschnüffelt, sich entweder hinlegen, anlehnen oder hinblicken. Gut ein bis eineinhalb Jahre wird die Ausbildung dauern, dann legen Vierbeiner und Herrl eine Prüfung ab.

In England und Schweden sind Schimmelhunde übrigens schon lang etabliert, in Österreich gibt erst wenige ausgebildete Vierbeiner.

Iris Wind, Kronen Zeitung