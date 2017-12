"Spieler des Spiels" - Riesenlob für Arnautovic

West Ham hat es nötig. Mit 14 Punkten aus 17 Runden liegen die Londoner trotz ihrer jüngsten Achtungserfolge gegen die großen Stadtrivalen immer noch auf einem Abstiegsrang. "Ich denke, als Team haben wir sehr hart gearbeitet in den vergangenen Wochen", betonte Arnautovic. "Wir wollten zu Null spielen, das liegt nur an uns." Sowohl gegen Chelsea als auch gegen Arsenal gelang dieses Unterfangen.

Duell gegen Ex-Klub

"Ich muss dem Team ein Lob aussprechen. Wir haben hart gekämpft", sagte Arnautovic. "Jetzt brauchen wir ein paar Ergebnisse, um mit den drei Punkten belohnt zu werden." Am Samstag gastieren die "Hammers" in Stoke. Für Arnautovic wird es eine Rückkehr an seine frühere Wirkungsstätte. Für die "Potters", bei denen mittlerweile Landsmann Kevin Wimmer engagiert ist, hatte er in vier Jahren 26 Pflichtspieltore erzielt.

Moyes: "Es gibt noch viel zu verbessern"

Gegen Arsenal brachte Arnautovic vor allem vor der Pause Gegenspieler Nacho Monreal in Bedrängnis. Nach Seitenwechsel kam der ÖFB-Internationale mehr durch die Mitte und dort weniger zur Geltung. "Im Moment ist ein guter Geist in der Mannschaft. Sie ziehen alle an einem Strang", meinte West-Ham-Trainer David Moyes, der Arnautovic erstmals durchspielen ließ. "Es gibt noch viel zu verbessern, aber das erste war, keine Tore mehr zu bekommen."