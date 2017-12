Erste Tierschutzpreise Kärntens wurden verliehen

Der erste Preis in der Kategorie Vereine ging an Willemijn van Ee und ihren Melcherhof in Grafenstein, wo 95 Nutztiere ein schönes Leben führen dürfen. Manuela Polanc vom Lavanttaler Tiereck erhielt den zweiten Preis und Dietmar Streitmaier, Kärntens Aushängeschild für Wild- und Naturschutz, durfte sich über den dritten Preis freuen.

"Tierschutz kann nur funktionieren, wenn wir an einem Strang ziehen"

In der Kategorie Privatpersonen wurden Rita und Rupert Gollner aus Arriach von der Jury einstimmig an die erste Stelle gereiht. Das Ehepaar rettet seit drei Jahrzehnten traumatisierte Sportpferde, Katzen, Hühner und Kaninchen. Klaudia Thorer, die auch für das kleinste Kätzchen im Oberkärntner Raum ein Herz hat, sowie der Hornissen- und Wespenschützer Friedrich Kach waren die Nächstgereihten. Über Hirsch-Uhren und Fressnapf-Gutscheine durften sich auch alle Tierschutzpreis-Nominierten freuen. Ein großer Dank gebührt Gaston und Kathrin Glock für die Unterstützung des Tierschutzpreises. "Tierschutz kann nur erfolgreich funktionieren, wenn wir alle an einem Strang ziehen", betont Kathrin Glock.

An diesem Abend waren einige der Menschen versammelt, die weiterhin für unsere Mitgeschöpfe kämpfen werden - die "Krone" ist immer mit dabei.

Kronen Zeitung