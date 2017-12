Grasser-Anwälte erzählen, "was wirklich geschah"

Tag 3 des Buwog-Strafprozesses gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und 13 weitere Angeklagte steht ganz im Zeichen der Verteidigung. Nach den Ausführungen der Staatsanwaltschaft am Mittwoch, bekommt das Juristenteam von Grasser den gesamten Tag Zeit ihre Gegenschrift zu präsentieren. Strafverteidiger Manfred Ainedter kündigte bereits am Mittwoch an, dass heute dargelegt werde, "was wirklich geschah". krone.at berichtet erneut live.