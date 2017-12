NBA: Pöltl-Team beendet Auswärts-Trip mit Sieg

Pöltl sprach damit ganz offensichtlich die Plus/Minus-Statistik an, die für die Starter der Raptors in Arizona Werte von plus zwölf bis 18 plus auswies. Bei den Wechselspieler in der fixen Rotation stand hingegen durchwegs ein Minus. Bei Pöltl lautete der negative Wert auf zehn, was bedeutet, dass die Suns in den Minuten, in denen er eingesetzt wurde, zehn Punkte mehr als die Raptors erzielten.

In der Nacht auf Samstag geht es im Air Canada Centre gegen die Brooklyn Nets. Vor eigenem Publikum haben die Raptors bisher neun von zehn Spielen gewonnen.

Elfter Sieg in Serie für Houston

Weiterhin nicht zu stoppen sind die Houston Rockets. Der NBA-Leader feierte mit einem 108:96 gegen die Charlotte Hornets den bereits elften Sieg in Serie. Chris Paul führte die Texaner mit 31 Punkten und elf Assists an. MVP-Anwärter James Harden verzeichnete 21 Zähler.