15. Sieg in Folge! Alleiniger Rekord für ManCity

Manchester City ist in der englischen Premier-League weiter nicht zu stoppen. Der Tabellenführer fuhr am Mittwochabend mit einem 4:0 bei Schlusslicht Swansea völlig problemlos seinen 15. Sieg in Serie ein. Das ist neuer und alleiniger Premier-League-Rekord. Die bisherige Bestmarke hatten sich die "Citizens" mit Arsenal teilen müssen.