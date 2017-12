2:1-Zittersieg! Real müht sich ins Klub-WM-Finale

Real Madrid hat sich am Mittwoch ins Finale der Fußball-Klub-WM in Abu Dhabi gemüht. Die Madrilenen setzten sich gegen die Hausherren von Al-Jazira nach überraschendem Rückstand mit 2:1 (0:1) durch. Im Endspiel am Samstag gegen Gremio Porto Alegre hat der Champions-League-Sieger die Chance, Geschichte zu schreiben: Noch nie hat ein Team den Club-WM-Titel erfolgreich verteidigt.