32-Punkte-Differenz-Duell Bayern vs. Köln LIVE

In der Tabelle trennen sie Welten - oder, in Zahlen ausgedrückt, 32 Punkte. Tabellenführer Bayern München empfängt in der 16. Runde der deutschen Bundesliga Schlusslicht Köln. Erledigen die Bayern die Kölner heute endgültig? Wir tickern ab 20.30 Uhr live (siehe unten).