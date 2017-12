Flucht aus den Flammen im Haus

So funktioniert gute Nachbarschaft: Die Oberndorfer Feuerwehr half am Dienstag Abend ohne zu zögern den Kameraden in Laufen beim Löschen eines Brandes in einem Einfamilienhaus. Ein Rollstuhlfahrer (39), der im Gebäude war, konnte sich noch selbst ins Freie retten. Er wurde leicht verletzt ins LKH Salzburg gebracht.