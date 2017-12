Interspar: Entspannt online einkaufen

Top: Lieferungen noch am selben Tag

Das Besondere: Alle Waren, die es auch in den Interspar-Hypermärkten gibt, können auch online bestellt werden. Wer bis 12 Uhr einkauft, kann sich seine Waren sogar noch am selben Tag liefern lassen. Großeinkäufe können schon einige Tage im Vorfeld aufgeben werden. Dazu einfach den gewünschten Tag und das Lieferfenster online vor der Produktauswahl eingeben. Tipp: Will man seinen Weihnachts-Großeinkauf zeitnah zum heiligen Abend zustellen lassen, möglichst rechtzeitig einplanen. Die Lieferfenster sind in der Regel heiß begehrt.