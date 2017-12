"Das Bloggen half mir gegen meine Panik Attacken!"

#9. Was war deine größte Errungenschaft außerhalb des Bloggens?

Puh, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube das man das Leben an sich meistert. Jeder hat andere Wünsche, Träume, Ziele und Vorstellungen davon was eine Errungenschaft ist, und wie ein perfektes Leben aussieht. Ich bin froh, dass ich durch das Bloggen so viel Leben, Freude und auch "Familie" dazu bekommen habe. Besonders Stolz bin ich aber auf jeden Fall darauf das ich mit meiner kleinen Schwester erst diesen Monat in London war. Es ist mein Wunschtraum seit ich 8 Jahre alt war. Aber als damals Krankheitsbedingt und durch mehrere Umstände auch noch Panik Attacken dazu kamen, war dies fast unmöglich. Ich kam Wochenlang nicht einmal aus meiner Wohnung, ich war gefangen. Habe mich aber zu Anfang selbst auch eingesperrt, denke ich. Es war eine flucht vom Leben das mir einfach über den Kopf gewachsen ist. Durch harte Arbeit, meiner Familie, das Bloggen und meiner erweiterten Familie die ich durch das Bloggen dazu bekommen habe, habe ich es aber endlich geschafft die Stadt meiner Träume zu besuchen. Natürlich war ich dort beim Gleich 9 3/4, in der 221B Bakerstreet und all die anderen wunderschönen Orte die man als kleiner und großer Booknerd gesehen haben muss. Ich denke das ist meine größter Errungenschaft.

#10. Was würdest du jemanden raten, der auch einen Blog starten möchte?

Ich würde ihm auf jeden Fall raten alles am Anfang mal schön durchzugehen. Den Blog oder/und die FacebookSeite anlegen, sich wegen dem Rechtlichen Zeugs erkundigen (Bild Rechte usw. ). Und dann einfach seinen eigenen Stil finden, seinen eigenen Rhythmus und einfach los legen. Lesen und danach in die Tasten hauen und das Schreiben was man sich denkt. Alles andere kommt dann wirklich von ganz allein.