Diese Geschenke kaufen die Wiener am häufigsten

Jedes Jahr im Dezember stellt sich die gleiche Frage: Was schenke ich meinen Liebsten zu Weihnachten. Für diejenigen, die noch keine Presente für den 24. Dezember haben, hat City4U in den großen Wiener Einkaufszentren nachgefragt, welche Waren besonders beliebt beziehungsweise am häufigsten gekauft werden. Vielleicht ist die eine oder andere Inspiration dabei.

#Die Klassiker

"Ich kaufe all meinen Verwandten eigentlich meistens Gutscheine - das ist am einfachsten und so kann sich jeder aussuchen, was er möchte. Eine Kleinigkeit wie Schokolade oder Kekse macht den Gutschein dann auch ein bisschen 'persönlicher' und ich habe weniger Stress, mir etwas einfallen zu lassen", verrät Verena (26), die wir auf ihrer Shopping Tour im Donau Zentrum getroffen haben. Damit liegt sie im Trend, weil der Großteil der Österreicher verschenkt am liebsten Gutscheine, die persönlicher sind, als Bargeld.