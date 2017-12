Schneefall: A10 in Kärnten teilweise gesperrt

Starker Schneefall hat am Mittwochvormittag in Kärnten zu teils erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt. Laut ÖAMTC war die Tauernautobahn (A10) ab etwa 10 Uhr zwischen Spittal-Ost und Paternion bzw. Feistritz in Richtung Villach vorübergehend gesperrt. "Es stehen hängen gebliebene Lkw zum Teil quer", sagte ein Sprecher. In der Gegenrichtung war die A10 weiterhin befahrbar.