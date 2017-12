Kein Umtausch: Tiere sind kein Weihnachtsgeschenk

#Viele Tiere landen nach Weihnachten im Tierheim

Nach Weihnachten und in den Sommerferien werden Haustiere ins Tierheim gebracht oder sogar einfach ausgesetzt. "Grundsätzlich sind im TierQuartier keine Privatabgaben möglich. Zu uns kommen Hunde und Kleintiere, die zum Beispiel einfach im Stiegenhaus angebunden werden oder in einer Schuhschachtel neben Mülltonnen abgestellt werden. Besonders schlimm ist das natürlich jetzt im Winter, wo es sehr kalt ist", erklärt Annemarie Hurban im Gespräch mit City4U. "Zu uns kommen das ganze Jahr über ungewollte und ausgesetzte Tiere. Durch die gute Aufklärungsarbeit die geleistet wird, ist die Anzahl der Hunde und Katzen, die nach Weihnachten zu uns kommen, nicht unbedingt höher als im restlichen Jahr."

#Überforderung und falsche Erwartungen

"Oft sind die Menschen überfordert mit dem Tier. Man bekommt einen kleinen Welpen, doch der wächst und wird eventuell sehr groß. Dann braucht er viel Auslauf", beschreibt Hurban Situationen mit denen Tierhalter vielleicht nicht gerechnet haben. Aus diesem Grund hat das TierQuartier Wien einen Interviewbogen entwickelt. Darauf müssen Fragen unter anderem zur Zeit, die man für den Hund oder die Katze aufbringen kann, beantwortet werden. "Aufgrund des Interviews sind auch schon die Interessenten selbst draufgekommen, dass dieses Tier vielleicht doch nicht wirklich zu ihrer derzeitigen Lebenssituation passt. Wir können damit auch leichter Menschen ausschließen, die aus verschiedenen Gründen nicht als idealer Halter in Frage kommen. Weil weder das Tier, noch der Mensch hat was davon, wenn einer von beiden nicht zufrieden ist", betont Hurban.

#Gut überlegen

Bevor man ein Tier in seine Familie aufnimmt, sollte man also mehrere Punkte unbedingt beachten: Hat man genug Zeit, weiß man welche Kosten auf einen zukommen - bei einem kleinen Hund muss man für dessen lebenslangen Kostenaufwand mit mindestens 20.000 Euro rechnen. Neben Futter, Zubehör und Spielzeug kommen Steuern, Tierarztkosten, Versicherung und Pflege dazu. Erlaubt der Vermieter die Tierhaltung, passt die Lebenserwartung des Lebewesens zur eigenen Planung, was passiert wenn sich die berufliche Situation ändert? Kann das Tier während eines Urlaubs oder einer Krankheit versorgt werden? Ist man sich bewusst, dass Katzen teilweise Schäden an Möbeln hinterlassen, Hunde am Anfang ihr Geschäft auf dem teuren Teppich verrichten könnten und Frettchen unangenehm riechen? Ist man bereit dies auch in Kauf zu nehmen? All diese Punkte sind vorab zu klären, damit nicht noch mehr Tiere den Weg vom Christbaum in den Zwinger im Tierheim finden.

